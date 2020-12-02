Гандболисты "Барселоны" обыграли "Ольборг" в Лиге чемпионов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты испанской "Барселоны" продолжают побеждать на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою восьмую викторию кряду лидер предварительной группы В одержал сегодня в гостях у датского "Ольборга" - 35:32. В другом матче гандболисты венгерского "Веспрема" уверенно переигралм на своей площадке немецкий "Киль" со счетом 41:33. Завтра в этой группе чемпион Украины запорожский "Мотор", за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский и Максим Бабичев, примет у себя дома словенский "Целе". Матч "Загреб" (Хорватия) - "Нант" (Франция) перенесен. Турнирное положение в группе В: "Барселона" - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" - 13 (8), "Ольборг" - 10 (9), "Киль" - 7 (8), "Мотор" - 4 (5), "Нант" - 4 (5), "Целе" - 2 (7), "Загреб" - 0 (6).

В группе А чемпион Беларуси "Мешков Брест" завтра примет на своей арене норвежский "Эльверум" (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 2"). До этого брестские гандболисты победили у себя дома северомакедонский "Вардар" (24:22), французский "Пари Сен-Жермен" (32:31) и венгерский "Пик" (26:24), разошлись миром в гостях с немецким "Фленсбургом" (29:29), а также уступили на выезде португальскому "Порту" (25:27) и польскому "Кельце" (27:34). Также завтра "Пари Сен-Жермен" сыграет на своей площадке с "Кельце", а "Фленсбург" примет гостей из "Пика". Встреча "Порту" - "Вардар" перенесена.

Турнирное положение: "Кельце" - 13 очков (8 матчей), "Фленсбург" - 9 (6), "Мешков Брест" - 7 (6), "Пари Сен-Жермен" - 6 (6), "Порту" - 6 (8), "Вардар" - 3 (5), "Пик" - 2 (4), "Эльверум" - 2 (5).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-