Гандболисты "Барселоны" одержали шестую победу подряд в группе Лиги чемпионов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты испанской "Барселоны" не потеряли ни одного очка в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою шестую викторию подряд в предварительной группе В клуб из каталонской столицы одержал в гостях у немецкого "Киля" со счетом 32:26. Результаты других встреч в этой группе: "Ольборг" (Дания) - "Веспрем" (Венгрия) - 27:33, "Загреб" (Хорватия) - "Мотор" (Запорожье, Украина) - 23:24. Матч "Нант" (Франция) - "Целе" (Словения) перенесен. Положение команд: "Барселона" - 12 очков (6 матчей), "Веспрем" - 11 (6), "Ольборг" - 8 (7), "Киль" - 7 (6), "Мотор" - 4 (5), "Нант" - 2 (4), "Целе" - 2 (6), "Загреб" - 0 (6).

В игре предварительной группы А гандболисты польского "Кельце" переиграли в Скопье северомакедонский "Вардар" с результатом 33:29. Белорусский легионер польского клуба Артем Королек забросил три мяча, на один гол меньше у Владислава Кулеша. Ранее "Мешков Брест" сыграл вничью в гостях у немецкого "Фленсбурга" - 29:29. В среду, 25 ноября, эти команды встретятся на площадке брестского спорткомплекса "Виктория". Французский "Пари Сен-Жермен" переиграл также на выезде португальский "Порту" со счетом 34:31. Встреча "Эльверум" (Норвегия) - "Пик" (Венгрия) перенесена. Турнирное положение: "Кельце" - 11 (7), "Фленсбург" - 9 (6), "Мешков Брест" - 7 (6), "Порту" - 6 (7), "Пари Сен-Жермен" - 4 (5), "Вардар" - 3 (4), "Эльверум" - 2 (4), "Пик" - 0 (3).

Следующие поединки группового этапа намечены на 25-26 ноября.-0-