Гандболисты "Барселоны", "ПСЖ", "Веспрема" и "Киля" сыграют в "Финале четырех" Лиги чемпионов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы мужской гандбольной Лиги чемпионов отменены в связи с пандемией. Такое решение принял исполком Европейской федерации гандбола (ЕГФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладателями путевок в "Финал четырех" стали по две лучшие команды предварительных групп А и В - испанская "Барселона", французский "Пари Сен-Жермен", немецкий "Киль" и венгерский "Веспрем". Решающий этап главного клубного турнира Старого Света планируется провести 28-29 декабря в немецком Кельне. Что касается розыгрышей Кубка ЕГФ и Кубка вызова, то они завершены досрочно без выявления победителей.

Четвертьфинальные поединки женской Лиги чемпионов, которые должны были состояться в июне, отменены. ЕГФ рассматривает возможность их проведения 3 сентября. "Финал четырех" запланирован на 5-6 сентября в венгерском Будапеште. Если в эти сроки провести матчи не удастся, то альтернативные даты проведения решающего этапа будут определены в октябре 2020 года. В этом случае четвертьфиналы проводиться не будут, а участниками решающего этапа станут лучшие клубы из двух групп основного раунда - венгерский "Дьер", датский "Эсбьерг" и французские "Брест" и "Мец".

Оставшиеся матчи женского Кубка ЕГФ и Кубка вызова так же, как и мужчин, решено не проводить.-0-