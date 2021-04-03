Гандболисты "Барселоны" разгромили "Эльверум" матче 1/8 финала ЛЧ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты испанской "Барселоны" одержали 15-ю победу подряд в матчах Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После 14 викторий на групповом этапе "Барса" успешно провела и первый поединок 1/8 финала, разгромив на своей площадке норвежский "Эльверум" с разницей в 12 мячей.

Ранее чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" проиграли в Запорожье украинскому "Мотору" с результатом 30:32. Ответная встреча за выход в четвертьфинал состоится в Бресте 8 апреля.

Результаты других встреч 1/8 финала чемпионской Лиги: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Веспрем" (Венгрия) - 27:41, "Порту" (Португалия) - "Ольборг" (Дания) - 32:29, "Целе" (Словения) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 24:37, "Нант" (Франция) - "Кельце" (Польша) - 24:25, "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Киль" (Германия) - 28:33.

Матчи хорватского "Загреба" и немецкого "Фленсбурга" перенесены.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал состоятся 5-8 апреля.-0-