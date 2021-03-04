Гандболисты "Барселоны" разгромили "Мотор" в матче Лиги чемпионов

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты испанской "Барселоны" прошли групповой этап Лиги чемпионов, не потеряв ни одного очка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер предварительной группы В свою 14-ю викторию кряду одержал у себя дома, разгромив запорожский "Мотор" со счетом 42:34. В составе украинского чемпиона самым результативным стал белорус Вячеслав Бохан, забросивший 11 мячей, в активе Бориса Пуховского 3 гола. Положение команд в группе В: "Барселона" (Испания) - 28 очков (14 матчей), "Веспрем" (Венгрия) - 19 (13), "Ольборг" (Дания) - 14 (13), "Киль" (Германия) - 14 (13), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 14 (14), "Нант" (Франция) - 11 (13), "Целе" - 6 (13), "Загреб" (Хорватия) - 0 (13).

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" свой заключительный поединок в предварительной группе А проведет сегодня в Скопье против северомакедонского "Вардара". Польский "Кельце", за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, примет на своей арене немецкий "Фленсбург", а норвежский "Эльверум" сыграет у себя дома с португальским "Порту". Встреча "Пари Сен-Жермен" - "Пик" (Сегед, Венгрия) не состоится из-за коронавирусных проблем у венгерского клуба, французской команде присуждена техническая победа. Положение команд в группе А сейчас таково: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 19 (14), "Кельце" - 19 (13), "Фленсбург" (Германия) - 19 (13), "Мешков Брест" - 13 (13), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 12 (14), "Порту" (Португалия) - 10 (13), "Вардар" (Северная Македония) - 9 (13), "Эльверум" (Норвегия) - 5 (13).

Таким образом, уже известно, что в 1/8 финала "Мешков Брест" встретится с гандболистами "Мотора". Первая встреча этих команд состоится 31 марта или 1 апреля в Запорожье, ответная - 7 или 8 апреля в Бресте. Победитель этих поединков в четвертьфинале сыграет с лучшей командой пары "Барселона" - "Эльверум".-0-