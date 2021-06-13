Гандболисты "Барселоны" в десятый раз выиграли Лигу чемпионов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты испанской "Барселоны" в десятый раз стали победителями Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном поединке главного клубного турнира Старого Света "Барса" уверенного переиграла датский "Ольборг" - 36:23 (16:11). Для гандболистов "Барселоны" это 20-я виктория в 20 проведенных матчах нынешнего сезона чемпионской Лиги. В четвертьфинале испанская дружина дважды обыграла чемпионов Беларуси гандболистов клуба "Мешков Брест" - 33:29 и 40:28.
В полуфинале "Барселона" победила французский "Нант" - 31:26, а "Ольбрг" сенсационно обыграл еще один французский клуб "Пари Сен-Жермен" - 35:33. В поединке за 3-е место парижане выиграли у "Нанта" со счетом 31:28.
Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов стал лидер атак "Нанта" Валеро Ривера, забросивший 95 мячей. Второе место в споре снайперов занял один из лидеров брестчан Никита Вайлупов, на лицевом счету которого 93 гола.
В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" обыграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала главный клубный турнир Старого Света чаще других - десять раз. Дважды, в 2011 и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями Кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-