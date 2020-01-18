Гандболисты Беларуси победили чехов на чемпионате Европы

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали первую викторию в основном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня во втором поединке группы I в австрийской Вене белорусы в упорнейшей борьбе одолели чехов со счетом 28:25 (13:11). На протяжении почти всей встречи подопечные Юрия Шевцова были впереди, соперники догоняли, но в концовке игры белорусские гандболисты сумели довести дело до победы. Самым результативным в составе сборной Беларуси стал Никита Вайлупов, в активе которого 6 заброшенных мячей. По 5 раз ворота чехов поражали Дмитрий Никуленков, Артем Королек и Андрей Юринок. На старте второго этапа белорусы проиграли команде Германии со счетом 23:31. Сегодня немецкие гандболисты сыграют с хорватами, а испанцы будут соперничать с австрийцами. Турнирное положение: Испания - 4 очка, Хорватия - 4, Австрия - 2, Германия - 2, Беларусь - 2, Чехия - 0.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!