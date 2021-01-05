Гандболисты Беларуси примут норвежцев на старте квалификации чемпионата Европы

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке квалификационной группы 1 подопечные Юрия Шевцова примут в минском дворце спорта "Уручье" гандболистов сборной Норвегии (начало в 17.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На 8 января намечена ответная встреча этих соперников на площадке норвежцев. Норвежская дружина уже провела свой стартовый поединок, разгромив в Пескаре команду Италии со счетом 39:24. В этом квартете также выступит сборная Латвии.

После игр с норвежцами белорусские гандболисты отправятся в Египет на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 31 января. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси сыграет в предварительной группе Н с командами России (14 января), Республики Корея (16 января) и Словении (18 января). Борьбу за награды мирового первенства продолжат по три лучшие команды из 8 квартетов.-0-