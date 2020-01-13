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13 января 2020, 07:07

Гандболисты Беларуси сыграют с черногорцами на чемпионате Европы

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут решающий поединок за выход в основной этап финальной части чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче третьего тура предварительной группы А в австрийском Граце белорусы сыграют с командой Черногории (начало в 20.15, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Обе сборные имеют в своем активе по два очка, но у белорусских гандболистов лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей, поэтому сегодня вечером их устроит даже ничья. В первом туре подопечные Юрия Шевцова победили сербов (35:30), а затем проиграли хорватам (23:31). Черногорцы сначала уступили хорватским гандболистам (21:27), а потом одолели сербскую дружину (22:21). 

В другом сегодняшнем матче этого квартета сборная Хорватии, уже обеспечившая себе выход в основной этап, встретится с командой Сербии, которая при любом исходе останется на последнем месте в группе А.

Положение команд после двух игровых дней: Хорватия - 4 очка (разница мячей - 58-44), Беларусь - 2 (58-61), Черногория - 2 (43-48), Сербия - 0 (51-57).-0-

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