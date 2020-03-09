Гандболисты Беларуси сыграют с Польшей или Литвой в плей-офф ЧМ-2021

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене сегодня состоялась жеребьевка матчей плей-офф мужского чемпионата мира 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси поспорит за путевку в финальную стадию с победителем двухраундовой дуэли между командами Польши и Литвы, которые состоятся в середине апреля. Матчи белорусов и кого-то из соседей состоятся в начале июня.
Составы остальных пар нокаут-раунда:
Швейцария - Исландия,
Чехия - Черногория,
Словения - Сербия,
Северная Македония - Франция,
Украина - Германия,
Австрия - Нидерланды,
Израиль/Латвия - Португалия,
Швеция - Турция/Россия,
Румыния/Босния и Герцеговина - Венгрия.
Без участия в отборочных играх на мировое первенство от Европы уже квалифицировались сборные Дании, Норвегии, Испании и Хорватии. От других континентов путевки завоевали команды Египта, Алжира, Анголы, Туниса, Кабо-Верде, ДР Конго, Японии, Республики Корея, Бахрейна, Катара, Аргентины, Бразилии и Уругвая. Остальные участники планетарного форума определятся позже. Финальный турнир мирового чемпионата мира с участием 32 команд пройдет в январе 2021 года на аренах Египта.-0-