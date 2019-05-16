Гандболисты БГК в Кубке Белгазпромбанка сыграют с командами из Австрии, Франции и Финляндии

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Определена дата проведения в Бресте XII Международного турнира по гандболу среди мужских команд "Кубок Белгазпромбанка". Он пройдет с 23 по 25 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Брестского гандбольного клуба им. Мешкова.

Соперниками "мешковцев" на традиционном домашнем турнире станут команды из трех стран. В этом году организаторы пригласили для участия финский "Риихимяки", австрийский "Вествин" и французский "Ним". Между собой соперники сыграют по кругу. Обладателем почетного трофея станет дружина, на чьем счету окажется больше очков.

Все поединки пройдут на главной арене спорткомплекса "Виктория", вход на матчи турнира будет бесплатным. Первыми 23 августа сыграют "Вествин" и "Ним", позже на площадку выйдут БГК и "Риихимяки". На следующий день "мешковцы" встретятся с австрийской дружиной, а 25 августа - с командой из Франции.

На Кубке перед болельщиками Брестский гандбольный клуб предстанет в обновленном составе. В частности, на смену ушедшим по окончании сезона игрокам придут левый полусредний Вильям Акамбре (Франция), линейный Бранко Каракаш (Черногория), правый полусредний Марко Панич (Босния и Герцеговина), разыгрывающий Яка Малус (Словения).-0-