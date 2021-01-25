Гандболисты Бразилии и Японии выиграли матчи на ЧМ в Египте

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте сегодня завершаются матчи второго этапа чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке аутсайдеров 1-й группы гандболисты сборной Бразилии разгромили в южноамериканском дерби команду Уругвая со счетом 37:17. Позже здесь состоятся еще две встречи: Испания - Венгрия, Польша - Германия. Из этой группы два пропуска в 1/4 финала досрочно обеспечили себе гандболисты сборных Испании и Венгрии. Положение команд: Венгрия - 8 очков (4 матча), Испания - 7 (4), Польша - 4 (4), Германия - 4 (4), Бразилия - 3 (5), Уругвай - 0 (5).

Во 2-й группе японские гандболисты были сильнее сборной Бахрейна - 29:25. Здесь в четвертьфинал уже вышли действующие чемпионы планеты датчане. Обладатель второй путевки определится после сегодняшних игр: Аргентина - Катар, Дания - Хорватия. Положение команд: Дания - 8 (4), Аргентина - 6 (4), Хорватия - 5 (4), Катар - 4 (4), Япония - 3 (5), Бахрейн - 0 (5).

Сборная Беларуси в последнем поединке второго этапа выиграла у аутсайдера 4-й группы команды Северной Македонии с результатом 30:26. До этого на втором этапе 27-го планетарного форума подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со шведами (26:26), а потом крупно проиграли хозяевам турнира египтянам (26:35). В первом групповом раунде белорусы выиграли у команды Республики Корея (32:24), разошлись миром с россиянами (32:32) и уступили сборной Словении (25:29). В четвертьфинал из этой группы пробились шведы и египтяне.

Из 3-й группы в плей-офф вышли команды Франции и Норвегии.

В 1/4 финала мирового первенства выходят по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-