Гандболисты Дании, Исландии и Черногории победили в матчах чемпионата Европы

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Европы по гандболу в Венгрии и Словакии завершились встречи второго тура основного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1-й группе в Будапеште сборная Дании продолжила свою победную серию, одолев вице-чемпионов Европы хорватов с перевесом в два мяча - 27:25. Команда Исландии уверенно победила французов - 29:21. Гандболисты Нидерландов взяли верх на черногорцами со счетом 34:30. Положение команд: Дания - 6 очков, Исландия, Франция - по 4, Нидерланды, Черногория - по 2, Хорватия - 0.

Сегодня в 2-й группе, базирующейся в Братиславе, состоятся встречи 4-го тура. Действующие чемпионы Старого Света гандболисты сборной Испании сыграют с норвежцами, россияне встретятся поляками, а шведы будут соперничать с немцами. Положение команд: Испания - 6 очков, Норвегия, Швеция - по 4, Германия, Россия - по 2, Польша - 0.

Встречи второго этапа завершатся 26 января. Полуфиналы намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-