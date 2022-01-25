Гандболисты Дании первыми вышли в полуфинал чемпионата Европы

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Дании первыми обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Будапеште в предпоследнем поединке основного этапа датчане разгромили команду Нидерландов с перевесом в 12 мячей - 35:23. В этой игре "оранжевые" не могли рассчитывать на девятерых гандболистов, у которых был выявлен коронавирус, включая лучшего бомбардира ЧЕ Кая Смитса (45 мячей), а также на трех представителей штаба, среди которых и главный тренер Эрлингур Ричардссон. Это шестая виктория датских гандболистов в шести проведенных матчах континентального первенства. На вторую путевку в полуфинальную стадию из 1-й группы претендуют сборные Исландии и Франции. Французы накануне уверенно переиграли черногорцев - 36:27, а исландцы уступили хорватам с минимальной разницей в счете - 22:23. Положение команд: Дания - 8 очков, Франция - 6, Исландия - 4, Нидерланды, Черногория, Хорватия - по 2. Завтра пройдут три заключительные встречи: Черногория - Исландия, Нидерланды - Хорватия, Дания - Франция.

В 2-й группе на два пропуска в полуфинал претендуют три команды - Испания, Швеция и Норвегия. Сегодня вечером в Братиславе скандинавские сборные встретятся между собой, испанцы сыграют с поляками, а россияне будут соперничать с немцами. Положение команд перед заключительным туром: Испания, Швеция, Норвегия - по 6 очков, Россия - 3, Германия - 2, Польша - 1.

Второй этап континентального первенства завершится 26 января, в полуфинал выйдут по две лучшие команды. Полуфинальные матчи намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-