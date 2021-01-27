Гандболисты Дании первыми вышли в полуфинал чемпионата мира

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Дании стали первыми полуфиналистами чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном поединке действующие чемпионы планеты встречались с командой Египта и выиграли в серии пенальти - 39:38. Матч выдался на редкость напряженным. Основное время завершилось вничью 28:28, после овертайма победитель также не был выявлен - 35:35, и только в серии послематчевых пенальти датчане вырвали победу. В матче за выход в финал они сыграют с победителем встречи Норвегия - Испания.

В других сегодняшних четвертьфиналах встретятся: Франция - Венгрия, Швеция - Катар.

Полуфинальные встречи мирового первенства пройдут 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

Сборная Беларуси в последнем поединке второго этапа выиграла у аутсайдера 4-й группы команды Северной Македонии с результатом 30:26. До этого на втором этапе 27-го планетарного форума подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со шведами (26:26), а потом крупно проиграли хозяевам турнира египтянам (26:35). В первом групповом раунде белорусы выиграли у команды Республики Корея (32:24), разошлись миром с россиянами (32:32) и уступили сборной Словении (25:29). В итоге белорусские гандболисты заняли 17-е место.-0-