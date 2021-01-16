Гандболисты Дании победно стартовали на ЧМ в Египте

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд в Египте завершился первый тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы планеты гандболисты сборной Дании в своем стартовом поединке предварительной группы D взяли верх над командой Бахрейна - 34:20. Гандболисты Аргентины были сильнее сборной ДР Конго - 28:22.

В группе А один из фаворитов турнира команда Германии без проблем разобралась со сборной Уругвая - 43:14. Гандболисты Венгрии переиграли команду Кабо-Верде со счетом 34:27.

В группе В еще один фаворит мирового первенства сборная Испании неожиданно сыграла вничью с бразильцами - 29:29. В другом поединке этой группы гандболисты Польши одолели команду Туниса с преимуществом в два мяча - 30:28.

Еще одна неожиданность произошла в предварительной группе С - сборная Хорватии только в самом конце встречи с гандболистами Японии смогла уйти от поражения - ничья 29:29. Команда Катара взяла верх над ангольской дружиной - 30:25.

Белорусские гандболисты, выступающие в группе Н, в стартовом матче разошлись миром с россиянами (32:32), а сегодня встретятся с командой Республики Корея (начало в 17.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Корейцы на старте потерпели сокрушительное поражение от сборной Словении (29:51). Сегодня словенцы будут соперничать с россиянами.

Результаты стартовых матчей в остальных группах:

Е - Франция - Норвегия - 28:24, Швейцария - Австрия - 28:25.

F - Португалия - Исландия - 25:23, Алжир - Марокко - 24:23.

G - Египет - Чили - 35:29, Швеция - Северная Македония - 32:20.

После первого раунда по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства пройдут без зрителей.-0-