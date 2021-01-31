Гандболисты Дании второй раз подряд стали чемпионами мира

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Дании второй раз подряд стали чемпионами мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме решающего поединка за золотые медали 27-го планетарного первенства больше лидировали шведы, но к перерыву счет оказался равным - 13:13. Во второй половине датчане вырвались вперед и сумели довести игру до победы - 26:24. На предыдущем мировом первенстве сборная Дании завоевала свое первое золото, обыграв в финале норвежцев со счетом 31:22. Сборная Швеции в прошлые годы четыре раза становилась чемпионом мира (1954, 1958, 1990, 1999).

Обладателями бронзовых наград стали гандболисты сборной Испании, обыгравшие в матче за 3-е место команду Франции с результатом 35:29. В полуфиналах испанцы уступили датчанам - 33:35, а французы проиграли шведам со счетом 26:32.

Сборная Беларуси на мировом первенстве в Египте завершила выступление после второго группового этапа, заняв 17-е итоговое место.

Следующий чемпионат мира по гандболу среди мужчин пройдет в 2023 году на аренах Польши и Швеции.-0-