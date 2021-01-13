Гандболисты Египта победили чилийцев на старте чемпионата мира

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каире сегодня начался 27-й чемпионат мира по гандболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке хозяева планетарного форума гандболисты сборной Египта обыграли соперников из Чили со счетом 35:29 (18:11). В предварительной группе G также выступят сборные Северной Македонии и Швеции, которые встретятся между собой 14 января.

Также завтра свой стартовый поединок проведет сборная Беларуси. Подопечные Юрия Шевцова в своем первом матче группы Н в городе Борг-эль-Араб встретятся с россиянами. На 16 января намечен поединок с командой Республики Корея, а 18 января белорусы завершат первый этап игрой со сборной Словении.

Составы остальных предварительных групп:

А - Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;

В - Испания, Тунис, Бразилия, Польша;

С - Хорватия, Катар, Япония, Ангола;

D - Дания, Аргентина, Бахрейн, ДР Конго;

Е - Норвегия, Франция, Австрия, Швейцария;

F - Португалия, Алжир, Исландия, Марокко.

Впервые в планетарном гандбольном форуме примут участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучшие сборные выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие выйдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства пройдут без зрителей.-0-