Гандболисты "Еурофарма" стали соперниками клуба "Мешков Брест" в 1/4 финала SEHA-лиги

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились три из четырех четвертьфинальных пар десятого сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" в борьбе за выход в полуфинал будут соперничать с северомакедонским клубом "Еурофарм" из Битолы. Украинский "Мотор" из Запорожья, в котором играют белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский, Вячеслав Кулеш и Максим Бабичев, встретится со словацким "Татраном" из Прешова. Действующий победитель SEHA-лиги венгерский "Веспрем" сыграет с хорватским "Нексе" из Нашице. Соперник еще одного представителя Хорватии "Загреба" определится после матчей 1/8 финала между северомакедонским "Вардаром" из Скопье и сербской "Металопластикой" из Шабаца.

В решающем поединке прошлого сезона гандболисты "Веспрема" взяли верх над "Вардаром" - 35:27. Бронзу завоевал "Мешков Брест", обыгравший в матче за 3-е место гандболистов "Загреба" с результатом 29:24. Лучшим бомбардиром девятого сезона SEHA-лиги стал один из лидеров брестского клуба Никита Вайлупов, который 111 раз поражал ворота соперников.-0-