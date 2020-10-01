Гандболисты "Фленсбурга" одержали третью победу в Лиге чемпионов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты немецкого "Фленсбурга" одержали третью победу подряд в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке третьего тура предварительной группы А представитель бундеслиги переиграл португальский "Порту" со счетом 36:29 (15:15). Как сообщалось, чемпион Беларуси "Мешков Брест" накануне победил на своей арене французский "Пари Сен-Жермен" с минимальным перевесом - 32:31. Сегодня норвежский "Эльверум" примет у себя дома польский "Кельце", в котором играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш. Матч "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония) перенесен. В активе "Фленсбурга" 6 очков из 6 возможных, "Мешков Брест" отстает на два балла, у "Кельце", "Порту" и "Эльверума" по 2 очка, "Пари Сен-Жермен", "Пик" и "Сегед" пока не имеют зачетных баллов.

В предварительной группе В украинский "Мотор" потерпел вчера третье поражение подряд, уступив в Запорожье венгерскому "Веспрему" - 34:37. В составе украинского чемпиона белорус Вячеслав Бохан забросил 4 мяча, в активе Бориса Пуховского - один гол. Датский "Ольборг" одолел на выезде хорватский "Загреб" - 27:26. Сегодня состоятся еще два поединка: "Нант" (Франция) - "Барселона" (Испания), "Целе" (Словения) - "Киль" (Германия). Здесь впереди "Ольборг" и "Веспрем", набравшие по 6 очков, 4 балла у "Барселоны", по 2 набрали "Нант" и "Киль", без очков "Мотор", "Целе" и "Загреб".

После предварительного этапа, который должен завершиться 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов - "Финал четырех" - запланирован на 12-13 июня.-0-