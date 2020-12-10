Гандболисты "Фленсбурга" победили "Эльверум" в Лиге чемпионов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий "Фленсбург" обыграл норвежский "Эльверум" в гостевом поединке гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Только в начале первой половины игры норвежская команда вела в счете, а затем представители бундеслиги завладели инициативой, и в итоге добились победы с результатом 30:29. После этого успеха гандболисты "Фленсбурга" догнали лидера предварительной группы А польский "Кельце", за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" в своем восьмом поединке группы А уступил в венгерском Сегеде местному клубу "Пик" с разницей в три гола - 27:30.

До этого брестские гандболисты победили у себя дома северомакедонский "Вардар" (24:22), французский "Пари Сен-Жермен" (32:31), "Пик" (26:24) и норвежский "Эльверум" (29:27), разошлись миром в гостях с немецким "Фленсбургом" (29:29), а также уступили на выезде португальскому "Порту" (25:27) и польскому "Кельце" (27:34).

Следующий матч чемпионской лиги мешковцы должны провести 17 декабря в гостях у "Эльверума". Турнирное положение: "Кельце" - 13 очков (8 матчей), "Фленсбург" - 13 (8), "Мешков Брест" - 9 (8), "Пари Сен-Жермен" - 6 (6), "Порту" - 6 (8), "Пик" - 4 (6), "Вардар" - 3 (5), "Эльверум" - 2 (7).

В предварительной группе В чемпион Украины запорожский "Мотор" одолел на выезде с французсктий "Нант" с минимальным перевесом - 32:31. Турнирное положение в этой группе сейчас таково: "Барселона" - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" - 13 (8), "Ольборг" - 10 (9), "Мотор" - 8 (7), "Киль" - 7 (8), "Нант" - 4 (6), "Целе" - 2 (8), "Загреб" - 0 (6).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-