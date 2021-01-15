Гандболисты Франции победили норвежцев на чемпионате мира в Египте

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи состоялись на 27-м мужском гандбольном чемпионате мира, который проходит в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе Е вице-чемпионы планеты гандболисты сборной Норвегии уступили бронзовому призеру прошлого первенства команде Франции со счетом 24:28. В другом матче этого квартета команда Швейцарии обыграла австрийцев - 28:25.

В группе F португальцы обыграли исландцев - 25:23. В североафриканском дерби алжирские гандболисты, проиграв первый тайм с разницей в семь мячей (8:15), в итоге одолели марокканцев с минимальным перевесом в счете - 24:23.

В квартете G команда Швеции уверенно победила спортсменов Северной Македонии - 32:20. Хозяева мирового первенства египтяне обыграли чилийцев с результатом 35:29.

Белорусские гандболисты в стартовом поединке предварительной группы Н сыграли вничью с россиянами - 32:32. Свой следующий поединок подопечные Юрия Шевцова проведут 16 января против команды Республики Корея, которая в первом туре потерпела крупное поражение от сборной Словении - 29:51.

В остальных квартетах игры первого тура состоятся сегодня:

А - Германия - Уругвай, Венгрия - Кабо-Верде;

В - Испания - Бразилия, Польша - Тунис;

С - Хорватия - Япония, Катар - Ангола;

D - Дания - Бахрейн, Аргентина - ДР Конго.

Впервые в планетарном гандбольном форуме примают участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучших сборных выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучших выйдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства пройдут без зрителей.

На прошлом чемпионате мира, проходившем в 2019 году на аренах Германии и Дании, триумфаторами стали гандболисты сборной Дании, разгромившие в финале норвежцев с результатом 31:22. Бронзовые медали завоевала команда Франции, которая в поединке за третье место одолела немецкую сборную - 26:25.-0-