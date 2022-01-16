Гандболисты Германии победили австрийцев, белорусы сыграют с поляками на ЧЕ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате Европы по гандболу в Венгрии и Словакии завершаются матчи второго тура первого этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе D гандболисты сборной Германии в Братиславе обыграли команду Австрии с результатом 34:29. В первой игре немцы победили белорусов со счетом 33:29. Сегодня сборная Беларуси встретится с поляками, которые на старте были сильнее австрийцев - 36:31.

В квартете В команда Венгрии в Будапеште одолела португальцев - 31:30, забросив победный мяч за пять секунд до окончания встречи. Исландцы будут соперничать с нидерландскими гандболистами. На старте исландцы победили португальцев (28:24), а сборная Нидерландов выиграла у венгров (31:28).

Результаты встреч второго тура в остальных группах:

А - Дания - Словения - 34:23, Черногория - Северная Македония - 28:24. Положение команд: Дания - 4, Черногория - 2, Словения - 2, Северная Македония - 0.

С - Франция - Украины - 36:23, Хорватия - Сербия - 23:20. Положение команд: Франция - 4 очка, Сербия - 2, Хорватия - 2, Украина - 0.

Е - Испания - Швеция - 32:28, Чехия - Босния и Герцеговина - 27:19. Положение команд: Испания - 4, Швеция - 2 Чехия - 2, Босния и Герцеговина - 0.

F - Россия - Норвегия - 23:22, Словакия - Литва - 26:31. Положение команд: Россия - 4, Словакия - 2, Норвегия - 2, Литва - 0.-0-