Гандболисты Германии победили поляков в матче чемпионата Европы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольных аренах Венгрии и Словакии сегодня заканчиваются встречи первого группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке двух фаворитов предварительной группы D гандболисты сборной Германии уверенно обыграли команду Польши с результатом 30:23. Для немцев это третья виктория в трех проведенных матчах - в первом туре они победили сборную Беларуси (33:29), а затем оказались сильнее австрийцев (34:29). Поляки выиграли у Австрии (36:31) и белорусов (29:20). В последнем поединке этой группы в Братиславе сыграют команды Беларуси и Австрии. Положение команд: Германия - 6 очков (3 матча), Польша - 4 (3), Австрия - 0 (2), Беларусь - 0 (2).

Гандболисты Исландии в упорнейшей борьбе одолели в Будапеште венгров - 31:30. В заключительной встрече квартета В встретятся гандболисты Нидерландов и Португалии. Положение команд: Исландия - 6 (3), Нидерланды - 2 (2), Венгрия - 2 (3), Португалия - 0 (2).

Таким образом, уже известны составы двух шестерок основного этапа континентального первенства: группа 1 (Будапешт) - Дания, Черногория, Франция, Хорватия, Исландия, Нидерланды; группа 2 (Братислава) - Польша, Германия, Испания, Швеция, Норвегия, Россия. Встречи второго раунда пройдут с 20 по 26 января, после чего в полуфинал попадут по две лучшие дружины из двух групп. Полуфиналы намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в Будапеште.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом стало 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-