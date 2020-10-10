Гандболисты "Гомеля" догнали "Мешков Брест" в чемпионате Беларуси

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты "Гомеля" догнали лидера чемпионата Беларуси "Мешков Брест", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане в выездном поединке 7-го тура уверенно победили минский БГУФК-СКА с результатом 37:26. Первую половину встречи гости выиграли с перевесом в четыре гола - 19:15, а после перерыва увеличили разрыв до 11 мячей. После семи проведенных игр в активе гомельских гандболистов стало 12 очков, столько же у действующего чемпиона страны клуба "Мешков Брест", который провел на один матч меньше.

Турнирное положение: "Мешков Брест" - 12 очков (6 матчей), "Гомель" - 12 (7), "Машека" (Могилев) - 7 (6), СКА (Минск) - 6 (6), "Кронон" (Гродно) - 5 (6), БГУФК-СКА - 1 (7), Беларусь (U-18) - 1 (6).

Следующие матчи национального первенства состоятся 14 октября.-0-

Фото из VK-аккаунта Гандбольный Клуб "Гомель"