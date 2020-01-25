Гандболисты Хорватии и Испании стали финалистами чемпионата Европы

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты Хорватии и Испании пробились в финал чемпионата Европы, который завершается в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке хорваты с огромнейшим трудом лишь в дополнительное время одолели норвежцев со счетом 29:28. Первый тайм хорватские гандболисты выиграли с перевесом в два мяча - 12:10, а к окончанию второй половины северяне сумели выравнять положение - 23:23. В первом овертайме соперники не выявили победителя - 26:26, а во второй дополнительной пятиминутке нервы оказались крепче у игроков сборной Хорватии, за 4 секунды до финальной сирены Желько Муса забросил победный мяч.

Во втором матче за выход в финал действующие чемпионы континента испанцы переиграли команду Словении - 34:32 (20:15). Только в начале игры словенцы несколько раз выходили вперед, а потом гандболисты Испании полностью завладели инициативой и не позволили соперникам догнать себя.

Таким образом, 26 января сборные Хорватии и Испании сыграют в решающем поединке за золото. Сегодня команды Норвегии и Словении проведут матч за бронзу континентального первенства, а гандболисты Германии и Португалии поспорят за 5-е итоговое место.

Два года назад в Хорватии золото европейского первенства завоевали гандболисты Испании, победившие в финале команду Швеции (29:23), бронзовыми призерами стали французы, обыгравшие датчан (32:29). Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место, как и на нынешнем турнире. Лучшим результатом белорусских гандболистов на чемпионатах Европы является 8-е место, завоеванное в 1994 году в Португалии.-0-