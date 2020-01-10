Гандболисты Хорватии, Испании и Германии победили на старте чемпионата Европы

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Хорватии вслед за белорусами победили в первом туре предварительной группы А на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке с командой Черногории хорваты уступили первый тайм с минимальной разницей в счете - 12:13, но после перерыва перехватили инициативу и добились победы с результатом 27:21. В стартовом матче этого квартета сборная Беларуси переиграла сербов со счетом 35:30. Лучшим игроком встречи у белорусов признан голкипер Вячеслав Солдатенко, отразивший 10 бросков, 3 из которых пенальти. Артем Королек забросил 9 мячей и возглавил список лучших бомбардиров континентального первенства. В субботу, 11 января, белорусские гандболисты сразятся с хорватами, а 13 января завершат первый этап встречей с черногорцами.

Действующие чемпионы Европы гандболисты сборной Испании в стартовом матче группы С уверенно победили команду Латвии (33:22), а спортсмены Германии были сильнее латвийской дружины (34:23).

Сегодня матчи первого тура пройдут еще в двух квартетах:

В - Австрия - Чехия, Украина - Северная Македония;

D - Франция - Португалия, Норвегия - Босния и Герцеговина;

F - Швеция - Швейцария, Польша - Словения.

В группе E первые встречи состоятся 11 января: Венгрия - Россия, Дания - Исландия.

После завершения первого этапа в основной раунд выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов. 12 команд будут разделены на две группы, из которых в полуфинал пройдут по две дружины. Полуфинальные матчи состоятся 24 января, встреча за бронзу пройдет 25 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 января в Стокгольме.

Два года назад в Хорватии золото европейского первенства завоевали гандболисты из Испании, победившие в финале команду Швеции (29:23), бронзовыми призерами стали французы, обыгравшие датчан (32:29). Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место. Лучшим результатом белорусских гандболистов на чемпионатах Европы является 8-е место, завоеванное в 1994 году в Португалии.-0-