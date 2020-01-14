Гандболисты Испании и Германии стали соперниками белорусов в основном этапе ЧЕ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси узнали двух соперников по основному этапу финальной части чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одним из оппонентов белорусов будет действующий чемпион континента сборная Испании, которая в 3-м туре состязаний в группе С переиграла команду Нидерландов со счетом 36:25. Второе место заняли гандболисты Германии, одолевшие сборную Латвии - 28:27. Итоговое положение: Испания - 6 очков, Германия - 4, Нидерланды - 2, Латвия - 0.

Еще два соперника белорусской дружины станут известны сегодня вечером после заключительных встреч в квартете В: Австрия - Северная Македония, Чехия - Украина. Турнирное положение после двух туров: Австрия - 4, Чехия - 2, Северная Македония - 2, Украина - 0.

Накануне в своем заключительном поединке первого группового этапа в австрийском Граце белорусы уверенно переиграли черногорцев с результатом 36:27. На старте турнира в группе А подопечные Юрия Шевцова победили сербов (35:30), а затем проиграли хорватам (23:31). В последнем матче этого квартета его лидер сборная Хорватии взяла верх над сербами - 24:21. Итоговое положение: Хорватия - 6, Беларусь - 4, Черногория - 2, Сербия - 0.

В группе Е накануне прошли встречи второго тура. Российские гандболисты после стартового поражения от венгров (25:26) разгромно проиграли команде Исландии - 23:34, потеряв шансы на продолжение борьбы за награды. В другом поединке датчане и венгры не выявили победителя - 24:24. Это первая ничья на нынешнем ЧЕ. Турнирное положение после двух игровых дней: Исландия - 4, Венгрия - 3, Дания - 1, Россия - 0. Здесь последние поединки состоятся в среду, 15 января.

Сегодня финишируют состязания еще в двух предварительных квартетах:

D - Франция - Босния и Герцеговина, Норвегия - Португалия. Турнирное положение после двух туров: Норвегия - 4, Португалия - 4, Франция - 0, Босния и Герцеговина - 0. Норвежцы и португальцы обеспечили себе путевки в основной раунд.

F - Швейцария - Словения, Швеция - Польша. Турнирное положение после двух туров: Словения - 4, Швеция - 2, Швейцария - 2, Польша - 0.

После завершения первого этапа в основной раунд выходят по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов. 12 команд будут разделены на две группы, из которых в полуфинал пройдут по две дружины. Полуфинальные матчи состоятся 24 января, встреча за бронзу пройдет 25 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 января в Стокгольме.

Два года назад в Хорватии золото европейского первенства завоевали гандболисты Испании, победившие в финале команду Швеции (29:23), бронзовыми призерами стали французы, обыгравшие датчан (32:29). Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место. Лучшим результатом белорусских гандболистов на чемпионатах Европы является 8-е место, завоеванное в 1994 году в Португалии.-0-