Гандболисты Испании обыграли команду Германии на Олимпиаде в Токио

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Испании одолели команду Германии на старте Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале игры доминировали испанцы, но к перерыву немцы сумели выйти вперед на один мяч - 13:12. Во второй половине соперники поочередно лидировали, за три минуты до финальной сирены команда Германии вела 27:26, однако испанские гандболисты отлично провели концовку поединка, и за 55 сек. до окончания игры Алекс Дуйшебаев забросил победный мяч - 28:27. Ранее в предварительной группе А норвежцы переиграли бразильцев со счетом 27:24, а французы были сильнее аргентинцев - 33:27.

В группе В гандболисты Швеции с большим трудом победили команду Бахрейна - 32:31. Египтяне взяли верх над португальской сборной - 37:31. Позже триумфаторы Олимпиады-2016 датчане будут соперничать с японцами.

В решающем поединке ОИ в Рио-де-Жанейро сборная Дании победила французов со счетом 28:26, в игре за бронзовые награды немецкие гандболисты выиграли у команды Польши - 31:25.-0-