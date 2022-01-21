Гандболисты Испании одолели россиян в основном этапе чемпионата Европы

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Испании одержали вторую викторию в основном этапе чемпионата Европы, который проходит на аренах Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче 2-го тура действующие чемпионы континента одолели команду России с минимальным перевесом в счете - 26:25. В середине второго тайма россияне оторвались на четыре мяча - 22:18, но удержать преимущество не сумели и потерпели второе поражение подряд. В первой игре основного раунда российские гандболисты проиграли в Братиславе команде Швеции с результатом 23:29. Испанцы в первом туре были сильнее немцев - 29:23. Позже в словацкой столице шведы сыграют с поляками, которые вчера уступили норвежцам - 31:42. Также сегодня сборная Германии встретится с командой Норвегии. Положение команд: Испания - 6 очков (3 матча), Норвегия - 2 (2), Швеция - 2 (2), Германия - 2 (2), Россия - 2 (3), Польша - 0 (2).

На старте состязаний в 1-й группе, которая базируется в Будапеште, гандболисты Черногории победили вице-чемпионов Европы хорватов - 32:26, датчане обыграли исландцев со счетом 28:24, а гандболисты Франции разгромили команду Нидерландов с разницей в десять мячей - 34:24. Положение команд: Дания, Франция - по 4 очка, Исландия, Черногория - по 2, Нидерланды, Хорватия - по 0.

Встречи второго этапа завершатся 26 января. Полуфиналы намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-