Гандболисты Испании отстояли титул чемпионов Европы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Испании второй раз подряд стали победителями чемпионата Европы, обыграв в решающем поединке хорватов со счетом 22:20, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний финал в Стокгольме удался на славу. Поначалу доминировали хорваты, которые однажды оторвались на 3 гола. Испанцы постепенно наладили свою игру и к перерыву сумели вырваться вперед - 12:11. В начале второй половины их преимущество возросло до четырех мячей - 16:12, но затем соперники проявили бойцовский характер и за 6 минут до окончания тайма вышли в лидеры - 19:18. Однако затем испанские гандболисты снова захватили инициативу и в итоге добились победы - 22:20.

Бронзу 14-го первенства Европы завоевали гандболисты Норвегии, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Пятое итоговое место заняла сборная Германии, одолевшая соперников из Португалии со счетом 29:27.

Два года назад на ЧЕ в Хорватии испанцы завоевали золото, победив в финале команду Швеции (29:23). Бронзовыми призерами стали французы, обыгравшие датчан (32:29). Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место, так же, как и на нынешнем турнире. Лучшим результатом белорусских гандболистов на чемпионатах Европы является 8-е место, завоеванное в 1994 году в Португалии.

В 2022 году мужской чемпионат Старого Света пройдет на гандбольных аренах Венгрии и Словении.-0-