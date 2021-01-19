Гандболисты Японии вышли во второй этап чемпионата мира в Египте

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском гандбольном чемпионате мира в Египте сегодня завершается предварительный этап, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе С третьим участником следующей стадии стала команда Японии, которая сегодня одолела гандболистов Анголы с минимальным преимуществом - 30:28. Позже здесь встретятся сборные Хорватии и Катара, которые уже обеспечили себе выход во второй раунд. Положение команд: Катар - 4 очка (2 матча), Хорватия - 3 (2), Япония - 3 (3), Ангола - 0 (3).

Сегодня матчи третьего тура состоятся еще в трех группах:

А: Германия - Венгрия. Встреча Кабо-Верде - Уругвай отменена из-за того, что африканская команда снялась с турнира в связи с коронавирусными проблемами. Уругвайцам присуждена техническая победа. Положение команд: Германия - 4, Венгрия - 4, Уругвай - 2, Кабо-Верде - 0;

В: Испания - Тунис, Польша - Бразилия. Положение команд: Испания - 3, Польша - 2, Бразилия - 2, Тунис - 1;

D: Бахрейн - ДР Конго, Дания - Аргентина. Положение команд: Дания - 4, Аргентина - 4, ДР Конго - 0, Бахрейн - 0.

Гандболисты сборной Беларуси вчера завершили выступление в предварительной группе Н поражением от словенцев - 25:29. В первом туре подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью с россиянами (32:32), а затем разгромили команду Республики Корея (32:24). Итоговое положение: Россия - 5, Словения - 4, Беларусь - 2, Республика Корея - 0.

Таким образом, во второй этап белорусы вышли лишь с одним зачетным баллом, у россиян три очка, у словенцев два. Соперниками этих команд в группе IV будут сборные Швеции (4 очка), Египта (2) и Северной Македонии (0). В первом поединке второго этапа 20 января сборная Беларуси встретится со шведами, 22 января сыграет с хозяевами мирового первенства египтянами, а 24 января завершит второй этап встречей с командой Северной Македонии.

Уже известен состав группы III второго этапа: Португалия (4 очка), Франция (4), Исландия (2), Норвегия (2), Швейцария (0), Алжир (0).

Составы еще двух групп определятся после сегодняшних встреч.

После завершения второго раунда по две лучших сборных попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-