Гандболисты "Кельце" победили "Порту" в матче Лиги чемпионов

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты польского "Кельце" обыграли португальский "Порту" в перенесенном поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Кельце прошла с преимуществом хозяев, которые по ходу игры несколько раз вели с перевесом в семь мячей. Во втором тайме гости едва не догнали соперников, но те все же сумели довести матч до победы - 32:30. Белорусский легионер польского клуба Артем Королек забросил два мяча.

Свой следующий поединок в предварительной группе А "Кельце" проведет 11 февраля в гостях у чемпионов Беларуси гандболистов клуба "Мешков Брест". Положение команд сейчас таково: "Фленсбург" (Германия) - 15 очков (9 матчей), "Кельце" (Польша) - 15 (9) "Мешков Брест" - 9 (10), "Порту" - 8 (10), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 8 (7), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (7), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (6).

В поединке двух фаворитов предварительной группы В испанская "Барселона" выиграла на своей арене у венгерского "Веспрема" со счетом 37:30. Это 10-я победа "Барсы" в 10 проведенных встречах. Аутсайдер турнира хорватский "Загреб" потерпел восьмое поражение подряд, уступив на выезде словенскому "Целе" - 28:29. Положение команд: "Барселона" (Испания) - 20 (10), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (10), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (10), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Киль" (Германия) - 9 (9), "Целе" - 6 (10), "Нант" (Франция) - 4 (8), "Загреб" (Хорватия) - 0 (8).

После завершения группового этапа по две лучших команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-