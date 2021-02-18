Гандболисты "Кельце" разгромили "Эльверум" в Лиге чемпионов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты "Кельце" вышли на первое место в группе А Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Польши уже к перерыву домашнего поединка оторвались от норвежского "Элбверума" на шесть мячей - 20:14. Во второй половине хозяева продолжали диктовать свои условия и увеличили преимущество до десяти мячей - 39:29. Белорусский легионер "Кельце" Артем Королек забросил 7 мячей, а Владислав Кулеш один раз поразил ворота соперников. Венгерский "Пик" переиграл в Сегеде северомакедонский "Вардар" из Скопье - 34:33. Ранее чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" проиграли в столице Франции "Пари Сен-Жермену" с результатом 26:33. Свой следующий поединок брестчане проведут у себя дома 24 февраля против португальского "Порту".

Положение команд в группе А сейчас таково: "Кельце" - 17 очков (11 матчей), "Фленсбург" (Германия) - 15 (9), "Мешков Брест" - 11 (12), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 10 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 10 (10), "Порту" (Португалия) - 8 (11), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (9), "Вардар" (Северная Македония) - 3 (8).

В предварительной группе В датский "Ольборг" у себя дома нанес 11-е поражение аутсайдеру турнира хорватскому "Загребу" - 38:29. До этого лидеры этой группы гандболисты испанской "Барселоны" одержали 12-ю викторию кряду, одолев у себя дома французский "Нант- 30:29. Венгерский "Веспрем" на своей площадке обыграл украинский "Мотор" из Запорожья с результатом 34:30. Положение команд в группе В: "Барселона" (Испания) - 24 (12), "Веспрем" (Венгрия) - 17 (12), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (11), "Ольборг" (Дания) - 12 (11), "Киль" (Германия) - 9 (9), "Нант" (Франция) - 8 (11), "Целе" - 6 (11), "Загреб" (Хорватия) - 0 (11).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-