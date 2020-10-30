Гандболисты "Кельце" вышли на первое место в группе А Лиги чемпионов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты польского "Кельце" вышли на первое место в группе А Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом матче шестого тура "Кельце" сыграл вничью с португальским "Порту" - 32:32 (17:19). Белорусский легионер польского чемпиона Артем Королек забросил три мяча, Владислав Кулеш на площадку не выходил.

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" должны были играть на выезде с норвежским "Эльверумом", но эта встреча была перенесена в связи с эпидемиологической обстановкой. По той же причине не состоялись еще два поединка: "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Фленсбург" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония). В поединке седьмого тура 18 ноября у брестчан намечен гостевой матч с "Фленсбургом".

Турнирное положение: "Кельце" - 9 очков (6 матчей), "Фленсбург" - 8 (5), "Мешков Брест" - 6 (5), "Порту" - 6 (6), "Вардар" - 3 (3), "Пари Сен-Жермен" - 2 (4), "Эльверум" - 2 (4), "Пик" - 0 (3).

В предварительной группе В пятую викторию подряд одержала испанская "Барселона", разгромившая на своей арене датский "Ольборг" - 42:33 (20:18). Первую победу добыли гандболисты запорожского "Мотора", одолевшие в выездном матче словенский "Целе" с минимальным перевесом в сете - 33:32 (17:14). Лучшим снайпером в составе украинского чемпиона стал белорус Борис Пуховский, забросивший шесть мячей, у Вячеслава Бохана три точных броска. Еще в одном поединке этой группы немецкий "Киль" на своей площадке сыграл вничью с венгерским "Веспремом" - 31:31 (18:20). Матч "Нант" (Франция) - "Загреб" (Хорватия) перенесен.

Турнирное положение: "Барселона" - 10 (5), "Веспрем" - 9 (5), "Ольборг" - 8 (6), "Киль" - 7 (5), "Нант" - 2 (4), "Целе" - 2 (6), "Мотор" - 2 (4), "Загреб" - 0 (5).

Встречи седьмого тура группового этапа чемпионской Лиги намечены на 18 и 19 ноября.-0-