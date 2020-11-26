Гандболисты "Кельце" закрепились на первом месте группы А Лиги чемпионов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты польского "Кельце" победили северомакедонский "Вардар" и закрепились на первом месте в группе А Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом тайме домашней встречи польская команда создала хороший запас прочности, уйдя на перерыв с преимуществом в шесть мячей - 18:12. Во второй половине хозяева продолжали контролировать ход игры и в итоге выиграли со счетом 36:29. Белорусский легионер "Кельце" Артем Королек трижды поразил ворота соперников, Владислав Кулеш забросил два мяча. Сегодня в этой группе французский "Пари Сен-Жермен" примет на своей площадке португальский "Порту", а венгерский "Пик" в Сегеде сыграет с норвежским "Эльверумом". Чемпион Беларуси "Мешков Брест" свой очередной поединок должен был провести 25 ноября у себя дома с немецким "Фленсбургом", но встреча была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией. Неделю назад эти соперники сыграли вничью в Германии - 29:29.

До этого брестские гандболисты победили на своей арене "Вардар" (24:22), "Пари Сен-Жермен" (32:31) и "Пик" (26:24), а также уступили в гостях "Порту" (25:27) и "Кельце" (27:34).

Турнирное положение: "Кельце" - 13 очков (8 матчей), "Фленсбург" - 9 (6), "Мешков Брест" - 7 (6), "Порту" - 6 (7), "Пари Сен-Жермен" - 4 (5), "Вардар" - 3 (5), "Эльверум" - 2 (4), "Пик" - 0 (3).

В предварительной группе В датский "Ольборг" обыграл на выезде венгерский "Веспрем" со счетом 32:30. Французский "Нант" также в гостях был сильнее словенского "Целе" - 31:25. Сегодня лидер группы испанская "Барселона" встретится на своей арене с немецким "Килем". Матч в Запорожье между украинским "Мотором" и хорватским "Загребом" перенесен.

Турнирное положение: "Барселона" - 12 (6), "Веспрем" - 11 (7), "Ольборг" - 10 (8), "Киль" - 7 (6), "Мотор" - 4 (5), "Нант" - 4 (5), "Целе" - 2 (7), "Загреб" - 0 (6).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-