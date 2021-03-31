Гандболисты "Киля" и "Кельце" победили в  матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гандбольной Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Польский "Кельце" с минимальным преимуществом одолел на выезде французский "Нант" - 25:24. Белорусский легионер польского клуба Владислав Кулеш забросил 4 мяча, Артем Королек отличился один раз.

В венгерском Сегеде гандболисты немецкого "Киля" переиграли местный "Пик" со счетом 33:28.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" свой первый поединок 1/8 финала проведет 1 апреля в Запорожье против местного "Мотора". В составе украинского чемпиона играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Также завтра состоятся еще четыре встречи: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Веспрем" (Венгрия), "Порту" (Португалия) - "Ольборг" (Дания), "Целе" (Словения) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). В пятницу, 2 апреля норвежский "Эльверум" примет испанскую "Барселону". Матч хорватского "Загреба" и немецкого "Фленсбурга" перенесен.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал состоятся 5-8 апреля.-0-