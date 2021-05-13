Гандболисты "Киля" одержали победу над "Пари Сен-Жерменом" в Лиге чемпионов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты немецкого "Киля" одержали волевую викторию в домашнем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жерменом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всего первого тайма гости выигрывали с преимуществом в 2-4 мяча и только в середине второй половины встречи действующие победители чемпионской Лиги смогли догнать парижан, а в концовке вырвали победу с перевесом в два гола - 31:29.

Вчера чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" на своей арене оказали достойное сопротивление девятикратному победителю главного континентального турнира испанской "Барселоне", но все же уступили со счетом 29:33. Ответная встреча за выход в "Финал четырех" Лиги чемпионов состоится 20 мая в Барселоне.

Сегодня состоятся еще два четвертьфинальных матча: французский "Нант" примет на своей площадке венгерский "Веспрем", а гандболисты датского "Ольборга" сыграют у себя дома с немецким "Фленсбургом". Ответные поединки состоятся 19 и 20 мая.

Победители четвертьфинальной стадии выйдут в "Финал четырех", который состоится 12-13 июня в немецком Кельне. В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" переиграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала этот турнир больше других - девять раз. Дважды, в 2011 и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями Кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-