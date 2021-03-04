Гандболисты клуба "Мешков Брест" победили "Вардар" в Лиге чемпионов

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" победно завершили выступление в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси в заключительном поединке предварительной группы А обыграли в Скопье северомакедонский "Вардар" со счетом 36:32 (20:12). Самым результативным в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший 12 мячей. Польский "Кельце" уступил на своей арене немецкому "Фленсбургу" - 28:31. Белорусский легионер польского клуба Владислав Кулеш забросил 5 мячей, Артем Королек три раза поразил ворота соперников. Позже норвежский "Эльверум" сыграет у себя дома с португальским "Порту".

Положение команд в группе А сейчас таково: "Фленсбург" (Германия) - 21 очко (14 матчей), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 19 (14), "Кельце" (Польша) - 19 (14), "Мешков Брест" - 15 (14), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 12 (14), "Порту" (Португалия) - 10 (13), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 9 (14), "Эльверум" (Норвегия) - 5 (13).

В редварительной группе В немецкий "Киль" победил на своей площадке аутсайдера хорватский "Загреб" со счетом 36:30. Хорватская команда потерпела поражения во всех 14 матчах.

Итоговое положение: "Барселона" (Испания) - 28 очков, "Веспрем" (Венгрия) - 20, "Киль" (Германия) - 16, "Ольборг" (Дания) - 14, "Мотор" (Запорожье, Украина) - 14, "Нант" (Франция) - 12, "Целе" (Словения) - 8, "Загреб" (Хорватия) - 0.

Таким образом, уже известно, что в 1/8 финала "Мешков Брест" встретится с гандболистами "Мотора". Первая встреча этих команд состоится 31 марта и 1 апреля в Запорожье, ответная - 7 или 8 апреля в Бресте. Победитель этих поединков в четвертьфинале сыграет с лучшей командой пары "Барселона" - "Эльверум".-0-