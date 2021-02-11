Гандболисты клуба "Мешков Брест" примут "Кельце" в матче Лиги чемпионов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проведут сегодня свой 11-й матч на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси примут одного из лидеров предварительной группы А польский "Кельце" (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").
В матче первого круга на арене польского клуба, в котором играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш, брестчане потерпели крупное поражение - 27:34. На прошлой неделе "Мешков Брест" уступил у себя дома еще одному фавориту этой группы немецкому "Фленсбургу" (26:28), а "Кельце" победил у себя дома португальский "Порту" (32:30).
Также сегодня в венгерском Сегеде местный "Пик" сыграет с "Порту".
Положение команд сейчас таково: "Фленсбург" (Германия) - 15 очков (9 матчей), "Кельце" (Польша) - 15 (9) "Мешков Брест" - 9 (10), "Порту" - 8 (10), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 8 (7), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (7), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (6).
Лидер предварительной группы В испанская "Барселона" сегодня сыграет в гостях у аутсайдера хорватского "Загреба". Словенский "Целе" примет у себя дома венгерский "Веспрем". Положение команд: "Барселона" (Испания) - 20 (10), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (10), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (10), "Ольборг" (Дания) - 10 (10), "Киль" (Германия) - 9 (9), "Нант" (Франция) - 6 (9), "Целе" - 6 (10), "Загреб" (Хорватия) - 0 (8).
После завершения группового этапа по две лучших команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-