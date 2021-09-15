Гандболисты клуба "Мешков Брест" примут "Киль" в первом матче Лиги чемпионов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проведут сегодня стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы А чемпионы Беларуси примут на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" четырехкратного триумфатора ЛЧ немецкий "Киль" (начало в 19.45; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Также сегодня норвежский "Эльверум" сыграет у себя дома с северомакедонским "Вардаром" из Скопье, хорватский "Загреб" на своей арене встретится с датским "Ольборгом", а венгерский "Пик" сыграет в Сегеде с французским "Монпелье".

В предварительной группе В матчи первого тура пройдут завтра. Действующий победитель Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграет в гостях у немецкого "Фленсбурга", венгерский "Веспрем" примет французский "Пари Сен-Жермен", румынское "Динамо" сыграет в Бухаресте с польским "Кельце" с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе, а чемпион Украины "Мотор", за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан, в Запорожье встретится с португальским "Порту".

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего победители двух групп сразу выйдут в четвертьфинал. Команды, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг" с результатом 36:23.-0-