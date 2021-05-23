Гандболисты "Магдебурга" и "Берлина" вышли в финал Кубка ЕГФ

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Мангейме сегодня завершается розыгрыш мужского Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке второго по рангу континентального клубного турнира сойдутся два представителя Германии - "Магдебург" и "Берлин".

Вчера в первом полуфинальном матче гандболисты "Магдебурга" с минимальным перевесом одолели польскую "Вислу" из Плоцка - 30:29. Во второй полуфинальной встрече "Берлин" переиграл еще одного представителя немецкой бундеслиги "Райн Левен" со счетом 35:32.

В прошлом сезоне этот турнир не был завершен из-за пандемии коронавируса, а в 2019 году его победителем стал немецкий "Киль".-0-