Гандболисты "Магдебурга" в четвертый раз стали обладателями Кубка ЕГФ

Фото handballfast.com

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты немецкого "Магдебурга" в четвертый раз стали обладателями Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА. В финальном поединке второго по значимости континентального турнира "Магдебург" обыграл еще одного представителя бундеслиги "Берлин" со счетом 28:25 (15:8). В полуфинальном матче гандболисты "Магдебурга" с минимальным перевесом одолели польскую "Вислу" из Плоцка - 30:29, во второй полуфинальной встрече берлинцы переиграли немецкий клуб "Райн Левен" со счетом 35:32. До этого "Магдебург" выигрывал Кубок ЕГФ в 1999-м, 2001-м и 2007-м годах. Кроме того, у него три трофея Лиги чемпионов (1978, 1981, 2002). В прошлом сезоне розыгрыш Кубка ЕГФ не был завершен из-за пандемии коронавируса, а в 2019 году его победителем стал немецкий "Киль". "Финал четырех" главного клубного турнира Старого Света - Лиги чемпионов - пройдет 12-13 июня в немецком Кельне. Там же завтра состоится жеребьевка решающего этапа. Борьбу за кубок европейских чемпионов поведут два французских клуба "Нант" и "Пари Сен-Жермен", испанская "Барселона" и датский "Ольборг".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!