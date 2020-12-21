Гандболисты "Машеки" проиграли "Саратову" в 1/16 Кубка ЕГФ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба "Машека" неудачно провели матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ с российским клубом "СГАУ-Саратов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке бронзовые призеры чемпионата Беларуси проиграли российской команде со счетом 28:31, а в повторном уступили с результатом 28:30. Обе встречи прошли в Балаково Саратовской области.

Кроме саратовской дружины в 1/8 финала третьего по рангу континентального турнира вышел еще один представитель России "Нева" (Санкт-Петербург), а также шведский "Истадс", кипрский "Анортосис" (Фамагуста), чешский "Зубри", австрийские "Вест Виен" и "Ферлах", эстонская "Пыльва", словенский "Горенье" (Веленье), румынские "Бая-Маре" и "Бухарест", украинский "Донбасс" (Мариуполь), словацкая "Поважска-Бистрица", греческий АЕК из Афин, "Баня-Лука" и "Грачаница" из Боснии и Герцеговины. Матчи за выход в четвертьфинал намечено провести 13 и 20 февраля 2021 года.

В 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ среди женских команд гандболистки брестского клуба "Берестье" встретятся с украинской "Галычанкой" из Львова. Первый матч за выход в четвертьфинал должен состояться в Бресте 9 или 10 января, ответный - 16 или 17 января 2021 года во Львове. В 1/16 финала "Берестье" одолел по сумме двух встреч косовский "Истогу" (30:33 и 32:28), а "Галычанка" дважды обыграла северомакедонскую команду "Куманово" (33:17 и 31:26).-0-