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18 октября 2019, 12:49

Гандболисты "Машеки" проведут оба матча Кубка вызова в Могилеве

Фото ГК "Машека"
Фото ГК "Машека"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского "Машеки", представляющие Беларусь в Кубке вызова ЕГФ, проведут оба матча третьего раунда розыгрыша евротрофея в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт клуба в соцсетях.

Соперниками могилевчан станут обладатели почетного трофея, гандболисты ЦСМ "Бухарест". По согласованию сторон матчи белорусского и румынского клуба пройдут 22 и 23 ноября.

Гандболисты "Машеки" пробились в третий раунд розыгрыша Кубка ЕГФ, победив по сумме двух встреч боснийский клуб "Слога" со счетом 30:22 и 21:19 соответственно.

Кубок вызова - ежегодный гандбольный турнир, организуемый Европейской гандбольной федерацией. Проводится с 1993 года. До сезона 1999/2000 старт носил название Кубок городов.-0-

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