Гандболисты "Машеки" уступили "Саратову" в Кубке ЕГФ

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба "Машека" неудачно провели первый из двух матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ с российским клубом "СГАУ-Саратов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Балаково Саратовской области бронзовые призеры чемпионата Беларуси проиграли российской команде с разницей в три гола - 28:31. Самыми результативными в составе "Машеки" стали Павел Дуда и Сергей Михальчук, которые по шесть раз поражали ворота соперников.

Завтра эти команды вновь встретятся в Балаково. Чтобы пробиться в следующий раунд третьего по рангу клубного континентального турнира могилевчанам нужно побеждать с перевесом не менее четырех мячей.-0-