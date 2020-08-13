Гандболисты "Мешков Брест" проиграли в спарринге запорожскому "Мотору"

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по гандболу "Мешков Брест" проиграл первый международный товарищеский матч, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке брестского спорткомплекса "Виктория" мешковцы уступили украинскому чемпиону запорожскому "Мотору" с результатом 27:30. В первой половине игры брестчане имели большое преимущество и ушли на перерыв с перевесом в семь мячей - 17:10.

Во втором тайме картина игры резко изменилась - гости не только сумели догнать соперников, но и добиться победы с разницей в три гола.

В составе брестского клуба самым результативным стал Никита Вайлупов, забросивший восемь мячей. Шесть мячей в активе Александра Шкуринского, по пять раз отличились Марко Панич и Владимир Враньеш. У победителей лучшим снайпером оказался Захар Денисов, семь раз поразивший ворота хозяев площадки. Белорусский легионер запорожского клуба Борис Пуховский забросил два мяча. Кроме него в составе "Мотора" выступают еще четыре белоруса - Иван Мороз, Максим Бабичев, Вячеслав Бохан и Андрей Климовец.

Второй спарринг "Мешков Брест" и "Мотор" проведут в городе над Бугом 14 августа.

Тем временем стали известны сроки проведения решающего этапа SEHA-лиги с участием чемпионов Беларуси. "Финал четырех" пройдет 4-6 сентября в хорватском Задаре. В четвертьфинале "Мешков Брест" дважды обыграл запорожский "Мотор" - 30:28 (дома) и 33:28 (в гостях).

Соперником брестчан в полуфинале будет победитель четвертьфинальной пары "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови-Сад, Сербия). В их первой встрече венгерский клуб победил на выезде со счетом 31:26.

Кроме мешковцев в полуфинал уже вышел хорватский "Загреб", соперник которого определится после повторного четвертьфинального поединка между северомакедонским "Вардаром" из Скопье и хорватским "Нексе" из Нашице. На площадке хорватов "Вардар" выиграл с минимальным преимуществом - 31:30.

Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА сегодня отправились на международный турнир "Кубок Париматч" в Москву. В первом матче подопечные Игоря Папруги 14 августа сыграют с российским клубом "Донские Казаки" из Таганрога, а 15 августа встретятся с одной из команд пары ЦСКА (Москва) - "Пермские Медведи" (Пермь). Перед отъездом в российскую столицу армейцы обыграли в Минске гандболистов "Гомеля" со счетом 38:24.-0-

Фото "Мешков Брест"