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20 октября 2021, 23:37

Гандболисты "Мешков Брест" в пятый раз проиграли в Лиге чемпионов

Фото Getty Images
Фото Getty Images

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" потерпели пятое поражение подряд в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке пятого тура брестчане уступили в гостях французскому "Монпелье" со счетом 26:32 (12:14). В первом тайме гости долгое время были впереди, но потом игра у них разладилась, а хозяева наоборот заиграли сильнее и в итоге выиграли с перевесом в шесть мячей. Самым результативным в составе проигравших оказался Батист Бонфон, забросивший 5 мячей. До этого чемпионы Беларуси проиграли на своей арене немецкому "Килю" - 30:33 и венгерскому "Пику" из Сегеда - 25:28, а на выезде уступили северомакедонскому "Вардару" из Скопье - 27:35 и датскому "Ольборгу" - 33:34. В других матчах 5-го тура предварительной группы А гандболисты "Ольборга" у себя дома взяли верх над "Вардаром" со счетом 33:29, норвежский "Эльверум" обыграл на своей площадке хорватский "Загреб" - 30:25, а "Киль" и "Пик" разошлись миром - 32:32. Турнирное положение после пяти туров: "Ольборг" - 8 очков, "Киль" - 7, "Монпелье" - 7, "Пик" - 6, "Эльверум" - 6, "Вардар" - 5, "Загреб" - 1, "Мешков Брест" - 0. Свой следующий поединок брестчане проведут 28 октября у себя дома против гандболистов "Эльверума".

В группе В польский "Кельце" уверенно победил на своей арене португальский "Порту" - 39:33. Белорусский легионер польского клуба Артем Королек 5 раз поражал ворота гостей. Остальные встречи 5-го тура в этой группе пройдут 21 октября: "Веспрем" (Венгрия) - "Фленсбург" (Германия), "Мотор" (Запорожье, Украина) - "Динамо" (Бухарест, Румыния), "Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). Положение команд: "Кельце" - 8 очков (5 матчей), "Барселона" - 6 (4), "Веспрем" - 6 (4), "Пари Сен-Жермен" - 5 (4), "Порту" - 4 (5), "Динамо" - 2 (4), "Мотор" - 2 (4), "Фленсбург" - 1 (4).

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание в 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг".-0-

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