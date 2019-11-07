Гандболисты минского БГУФК-СКА сыграют на турнире в ОАЭ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская гандбольная команда БГУФК-СКА будет участвовать в международном гандбольном турнире в ОАЭ, который пройдет с 8 по 16 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

В выездной состав вошли Владислав Сукало, Константин Ковалев, Павел Немков, Егор Ковалевский, Станислав Садовский, Евгений Никонович, Даниил Кириченко, Роман Лавренов, Арсений Капаев, Андрей Пушкин, Владислав Гайдель, Кирилл Самойло, Даниил Секерич, Владислав Астапов, Матвей Удовеня, Станислав Шабельников, Евгений Ладутько, Владислав Козел, Никита Чижик и Игорь Белявский.

Кроме белорусской команды, в турнире примут участие шесть команд из ОАЭ и гандбольный клуб из Омана.

Команда БГУФК-СКА была создана в сезоне 2019/2020 и после девяти туров чемпионата Беларуси занимает четвертое место в турнирной таблице.

Визит белорусской спортивной делегации организован в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту при содействии спортивного клуба "Аль-Джазира" и посольства Беларуси в ОАЭ.-0-