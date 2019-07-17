17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА начали подготовку к новому сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В межсезонье состав армейцев претерпел изменения. В частности, команду покинули Михаил Жила, перешедший в швейцарский клуб "Амицития", и Никита Вайлупов, перебравшийся в стан чемпиона Беларуси БГК имени Мешкова. В обратном направлении (из Бреста в Минск) проследовали опытные гандболисты - Сергей Шилович и Денис Рутенко.

Сейчас подопечные Игоря Папруги тренируются в Минске, затем перебазируются в Раубичи. С 6 августа армейцы начнут сбор в Словении, где планируют провести три контрольных матча - с местными клубами "Горенье" и "Марибор", а также национальной сборной Саудовской Аравии. После этого минчане отправятся в чешский Нове-Место-на-Мораве и примут участие в турнире с участием венгерского "Чурго" и двух словенских команд - "Крка" и "Тримо".

Последним этапом подготовки к новому сезону для СКА станет традиционный розыгрыш Кубка Днепра, который пройдет 22-24 августа в Запорожье. Среди соперников - польская "Висла", датский "Гудме" и сильнейший украинский клуб местный "Мотор", за который играют белорусы Борис Пуховский, Максим Бабичев и Алексей Шинкель.

Первый матч чемпионата Беларуси минский СКА проведет 31 августа на своей площадке против могилевского клуба "Машека". Кроме участия в национальных турнирах, армейцы выступят в розыгрыше Кубка ЕГФ, который начнут со второго раунда. Их соперником будет победитель пары первого квалификационного этапа "Рибница" (Словения) - "Пыльва" (Эстония). Гандболисты "Машеки" сыграют в 1/32 финала европейского Кубка вызова против клуба "Слога" из Боснии и Герцеговины.-0-